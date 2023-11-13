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15:00, 13 ноября 2023
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Влиятельная женщина: рассекречено имя новой возлюбленной Филиппа Киркорова

Влиятельная женщина: рассекречено имя новой возлюбленной Филиппа Киркорова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленной певца Филиппа Киркорова, имя которой он тщательно скрывает, оказалась продюсер Татьяна Тур.

По данным портала «Утро.ру», она является генеральным продюсером центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena и считается одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе.

Известно, что у Татьяны есть несовершеннолетний сын, внешность которого часто сравнивают с Киркоровым.

Источники издания утверждают, что артист встречается с продюсером уже несколько месяцев и в последнее время пару все чаще видят вместе на светских мероприятиях. На публике Киркоров ведет себя с Татьяной с большой нежностью, а в окружении певца женщину называют «невестой».

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров опозорился на концерте, посвященном юбилею «Авторадио». Артист так увлекся омоложением и пластическими операциями, что совершенно забыл про свои вокальные данные, которые также требуется усовершенствовать.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
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