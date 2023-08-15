Скрывали до победного: о чем молчали коллеги умершего Владимира Меньшова

В Выборге недавно завершился кинофестиваль, на котором зрители впервые увидели последнюю работу российского и советского актера Владимира Меньшова. Лента «У людей так бывает» закрывала мероприятие. Артист умер прямо во время съемок картины.

Интересно, что в фильме нет ни одного диалога. Герои в кадре разговаривают друг с другом, но вместо их слов звучат стихи, которые за кадром читают артисты. Помимо Меньшова, в картине снимались Константин Хабенский, Юрий Стоянов. Галина Польских, Любовь Толкалина и многие другие звезды.

Роль Владимира Валентиновича в картине совсем небольшая. После пары сцен персонаж погибает и появляется уже только на траурном фото. Артист не смог сыграть в картине до конца, но режиссеры решили оставить отснятые сцены, чтобы почтить его память.

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