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03:00, 15 августа 2023
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Скрывали до победного: о чем молчали коллеги умершего Владимира Меньшова

Скрывали до победного: о чем молчали коллеги умершего Владимира Меньшова

© Freepik

В Выборге недавно завершился кинофестиваль, на котором зрители впервые увидели последнюю работу российского и советского актера Владимира Меньшова. Лента «У людей так бывает» закрывала мероприятие. Артист умер прямо во время съемок картины.

Интересно, что в фильме нет ни одного диалога. Герои в кадре разговаривают друг с другом, но вместо их слов звучат стихи, которые за кадром читают артисты. Помимо Меньшова, в картине снимались Константин Хабенский, Юрий Стоянов. Галина Польских, Любовь Толкалина и многие другие звезды.

Роль Владимира Валентиновича в картине совсем небольшая. После пары сцен персонаж погибает и появляется уже только на траурном фото. Артист не смог сыграть в картине до конца, но режиссеры решили оставить отснятые сцены, чтобы почтить его память.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал о главной претензии своей дочери.

Источник:kp.ru
Тег:
#смерть
Редакция

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