Влад Лисовец дал совет женщинам, как одеться и уложить волосы на корпоратив

Стилист Влад Лисовец дал совет россиянкам, как одеться и причесаться на корпоратив. Важно запомнить два правила: не делать жесткую прическу и не надевать супероблегающее платье.

Лисовец считает, что если у женщины красивые ноги, можно надеть мини. Но тут стоит следить за своим поведением, предупредил стилист.

Самое главное правило: одежда должна быть красивой и удобной.

«Я думаю, что не должно быть чего-то супероблегающего», - сказал Лисовец радиостанции «Говорит Москва» и объяснил, что на празднике нужно веселиться.

Допустимо платье в пол, но в таком случае надо понимать – танцевать вы не будете. Возможно даже летнее платье, отметил стилист.

Что касается укладки, то «жесткие» прически стоит исключить: женщина таким образом выглядит взросло.

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