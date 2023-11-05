Виновница несчастий Брежневой: Валерий Меладзе спел с 22-летней фавориткой брата

Поклонники певца Валерия Меладзе в Берлине были удивлены, когда он пригласил на сцену протеже своего брата, композитора Константина Меладзе. Артист исполнил композицию вместе с молодой украинской певицей Софией Тарасовой.

Исполнительница разместила в соцсети видео пустого концертного зала с геолокацией в Германии и поинтересовалась у подписчиков, какую песню они исполнят с Меладзе. При этом на фоне играла композиция «Свет уходящего солнца».

Позже она опубликовала еще один ролик, на котором запечатлена на сцене в полупрозрачном облегающем костюме. Оказалось, что артисты вместе исполнили песню «Притяжения больше нет». Зал встретил певцов аплодисментами.

В 2020 году Константин Меладзе назвал 19-летнюю Тарасову единственной участницей «ВИА Гры», которая годится ему во внучки. Он также признался, что работать с исполнительницей «одно наслаждение».

Поклонники Веры Брежневой сразу же окрестили Тарасову разлучницей и пришли к выводу, что у Константина начались романтические отношения с новой протеже, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что певец Валерий Меладзе остановил концерт в Дубае из-за пьяной драки зрителей.