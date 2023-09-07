Виновата одна женщина: раскрыта причина одиночества тяжелобольного Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников, несмотря на довольно большую популярность, к 41 году так все еще не смог обзавестись семьей. Сам артист сожалеет об этом, но ничего не может поделать, потому что все его отношения обрываются, как только дело доходит до свадьбы. При этом причину этого он никогда не раскрывал, и вместо него это сделала его бывшая невеста.

Модель Анна Одегова разоткровенничалась с поклонниками в социальной сети и призналась, почему Корчевников до сих пор холост. По ее словам, когда они встречались, больше всего им мешала мама журналиста. Она так и не смогла принять избранницу сына, несмотря на то, что они были вместе восемь лет и уже были готовы расписаться. Анна считает, что так произошло не только с ней, но и со всеми остальными возлюбленными Бориса.

«Она не дает ему ни с кем встречаться», - поделилась Одегова.

Напомним, что, кроме Анны, Корчевников встречался также с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Их роман тоже длился восемь лет. Пара даже успела обвенчаться, однако после этого через время молодые люди предпочли расстаться. Причину ни Борис, ни Анна-Сесиль не озвучивали.

К слову, в последнее время поступают весьма тревожные новости о здоровье телеведущего. Из-за своего состояния он даже не может как прежде работать на телевидении. А все проблемы Корчевникова начались несколько лет назад после сложной операции. Писательница Дарья Донцова вспоминала, как плакала, видя друга перебинтованным в больнице.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Доронина оскорбила звезду МХАТа.

Источник: Waman.ru