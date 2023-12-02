Виноват не Галкин*: названа неожиданная причина бойкота Пугачевой от русских олигархов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман озвучил неожиданную причину появления бойкота певицы Аллы Пугачевой от российских олигархов. Он считает, что дело вовсе не в муже-иноагенте Примадонны, а в том, что она уже давно не та звезда, которой была раньше.

Алла Борисовна много лет не выходит на сцену после того, как объявила о завершении карьеры. Тем не менее, даже не выпуская новых песен, она продолжала работать на корпоративах и зарабатывать столько, сколько многим звездам и не снилось. Уехав из страны, вокалистка решила не терять гонорары и установила ценник на свои выступления в Новый год – 46 миллионов рублей.

Когда эта информация появилась в СМИ, стало понятно, что приглашать Пугачеву даже олигархи к себе не спешат. По словам светской львицы Алены Кравец, певице устроили настоящий бойкот. Многие решили, что его причиной стал Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ). Однако Анатолий Вассерман считает, что дело в самой Примадонне.

«Алла Борисовна уже далеко не та звезда, какой была на нашей эстраде несколько десятилетий подряд. При этом ведет себя она по-прежнему так, как если бы она была великой и единственной», - цитирует слова депутата mk.ru.

Ранее в Театре Эстрады встали на защиту уехавшей из России Аллы Пугачевой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)