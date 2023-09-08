Виноват Градский: Дима Билан объяснил пристрастие к алкоголю

41-летний певец Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем. Артист поделился откровением с изданием HELLO!.

По словам Димы, за последнее время в его жизни произошло множество испытаний. Сперва он сломал ногу, затем начался ковидный период. Тяжелейшим ударом стала для певца и смерть Александра Градского. Все это привело к тому, что Билан «стал разрушать себя» и искать утешение в алкоголе.

«Я действительно стал разрушать себя, зацикливаться на собственных несовершенствах, позже появились проблемы с алкоголем», — поделился откровением Дима.

На фоне этого в Сети появились слухи о завершении сольной карьеры Билана. Однако артист заверил, что ему удалось преодолеть жизненные проблемы. При этом исполнитель хита «Молния» добавил: он уйдет со сцены, как только у него пропадет интерес к музыке.

«Наша профессия так устроена — артист умирает, когда у него заканчивается интерес к тому, что он делает», — резюмировал Дима.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина и Дима Билан вновь устроили скандал в эфире «Голоса». Подробности смотрите в этой статье.