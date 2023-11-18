Виктория Боня сделала неожиданное заявление о своей пластике лица за 19 млн рублей

Популярная блогерша Виктория Боня вернулась в Москву и стала активно демонстрировать результаты пластической операции на лице, которая обошлась ей в 19 миллионов рублей. Она заверила, что все затраты уже окупились.

Звезда не стала раскрывать подробности и не ответила на вопросы о том, каким образом ей удалось заработать на хирургическом вмешательстве.

При этом Боня вновь стала объектом насмешек в Сети. Подписчики блогерши предположили, что вернувшуюся в Москву Викторию стали приглашать на съемки различных шоу, чтобы посмотреть на ее неудачную пластику.

«Боню зовут на съемки просто для того, чтобы рассмотреть ее лицо после операции, это временный интерес»,- приводит слова одного из пользователей Kp.ru.

В сентябре Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 19 млн рублей у звездного хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе. Она призналась, что целью изменений было избавление от эффекта уставшего лица. Кроме того, Виктория попросила сделать ей «лисьи глаза» как у супермодели Беллы Хадид. Позже блогер призналась, что доктор проявил инициативу и немного подкорректировал размер и форму ее губ.

Ранее Виктория Боня объяснила, почему так странно показывает себя после пластики. Поклонники заметили, что 43-летняя звезда демонстрирует обновленное лицо только с одной стороны, а другую закрывает телефоном или волосами.