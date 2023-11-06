Виктория Боня объяснила, почему скрывает половину лица после пластики: страшные последствия

Телеведущая и модель Виктория Боня объяснила, почему так странно показывает себя после пластики. Поклонники заметили, что 43-летняя звезда демонстрирует обновленное лицо только с одной стороны, а другую закрывает телефоном или волосами. Теперь выяснилось, почему. Об этом пишет The Voice.

Знаменитость девять недель назад перенесла операцию у голливудского хирурга. Все с нетерпением ждали, как изменится внешность Виктории. Но она сообщила, что покажет лицо только после полного восстановления. При этом публиковала фото, на котором частями можно было разглядеть ее облик.

Сейчас Боня показывает лицо, но только с одной стороны. Ей задают множество вопросов по этому поводу.

«Я осмелилась показать половину лица, другую сторону я не показываю, потому что она заживает медленнее. Тут, конечно, тоже есть еще отек», – призналась модель.

Виктория отметила, что через некоторое время отек спадет, лицо станет меньше, а глаз будет больше. Теледива говорит, что уже находится в восторге от своего лица.

«Когда я подхожу с утра в зеркало, я выгляжу так молодо. И мне кажется, что это завтра пройдет. Психологически не можешь привыкнуть, что выглядишь так молодо. И кожа выглядит как-то фантастически, нереально», — поделилась эмоциями звезда.

Ранее мы писали о том, что дочь Заворотнюк затронула тяжелую для нее тему болезни.