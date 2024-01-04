Весит менее 45 кг: что случилось с Настей Ивлеевой на фоне хейта из-за «голой» вечеринки

Последний пост в социальных сетях блогера Насти Ивлеевой, устроившей скандальную «голую» вечеринку, был опубликован 30 декабря. После этого знаменитость перестала выходить на связь. Более того: у нее подозревают нервную анорексию.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», телеведущая не выдержала травли в Сети по поводу ее скандальной вечеринки. Из-за этого у блогера началась нервная анорексия — сейчас она весит менее 45 кг, утверждает источник издания.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников подвергли критике, а сама Ивлеева и несколько других артистов извинились за участие в вечеринке, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Ксению Собчак.

Ранее Анастасия Волочкова высмеяла участников скандальной вечеринки Ивлеевой.