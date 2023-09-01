Вернувшийся из отпуска Тарасов вышел из себя и сорвался на годовалом ребенке

Футболист Дмитрий Тарасов воспитывает троих детей, родившихся в браке с моделью Анастасией Костенко. Первыми на свет появились две девочки, а уже после них мальчик, которого назвали Алексеем. Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой с малых лет старается показывать сыну достойный пример, чтобы он вырос настоящим мужчиной. Однако иногда он заставляет отца сильно волноваться.

В личном блоге спортсмен, недавно вернувшийся из отпуска домой, пожаловался поклонникам, что не знает, как ему продолжать воспитание сына. Дело в том, что мальчик увлекается куклами и постоянно их берет у своих сестер. Это сильно не нравится Тарасову, так как он убежден, что с пупсами должны играть только девочки.

«Дайте совет, как вести себя, когда сын играет постоянно с куклами. У тебя что, машин нет? Не хочу я куклу, нет. Мальчики не играют в куклы. Машину принеси», - вышел из себя Дмитрий.

Развивать тему с интересом годовалого сына к куклам футболист не стал. Вместо этого он рассказал подписчикам, что, в отличие от мальчика, одна из его дочерей уже сейчас проявляет интерес к футболу. Он показал девочку на поле с мячом в руках.

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