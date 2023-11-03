Вернувшаяся в Россию Пугачева составила завещание: кому достанутся миллионы певицы после смерти

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября для составления дополнительного завещания. Об этом сообщил источник из окружения артистки.

Информацией о том, что Примадонна прилетела из-за каких-то документов, уже делились со СМИ близкие к ней люди. Ходили слухи, что она хочет избавиться от последней недвижимости в России. Однако теперь появились другие данные. Неожиданный приезд Аллы Борисовны связан с завещанием. Уже довольно давно все наследство артистка решила оставить младшим детям Лизе и Гарри, вот только замок в подмосковной деревне Грязь юридически принадлежит не Пугачевой, а ее мужу. Именно поэтому ей было необходимо оказаться в России для решения этого вопроса с нотариусом.

Кроме того, предварительно, певица прибыла также с целью забрать некие документы детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты на Кипре. А еще есть информация, что Примадонна совершила очередную попытку помочь супругу снять статус иноагента.

Отметим, что с момента возвращения Аллы Борисовны в Москву появилось немало версий, почему же она все-таки пересекла границу. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил, что она это сделала из-за биатлона, а депутат Госдумы Елена Драпеко посчитала, что Пугачева захотела посетить концерт какого-то исполнителя.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вернулся в Россию одновременно с Пугачевой.

Источник: Telegram-канал SHOT