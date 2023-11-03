Вернулся одновременно с Пугачевой: Киркоров не скрыл отвращения

Певец Филипп Киркоров заявил, что ел тараканов на съемках в Китае. Поп-король привез из Поднебесной множество подарков для близких и друзей. Об этом сообщает mk.ru.

Артист посетил премьеру клипа певицы Люси Чеботиной и пообщался с журналистами. Он рассказал, что недавно вернулся из Китая, где принимал участие в съемках увлекательного шоу.

«Привез китайский шелк. Пижамы шелковые не привез – у меня дома огромная эксклюзивная коллекция пижам», – поделился звезда.

Киркоров вручил подарок и Чеботиной. Ей достался китайский зонтик от солнца из рисовой бумаги и веер. Также Филипп признался, что в Китае он испытал не только положительные эмоции, но даже отвращение. Оказалось, что поп-король попробовал тараканов.

Журналисты поинтересовались, как звезде на вкус насекомые, но он только поморщился и сделал недовольное лицо.

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