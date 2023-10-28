«Верил только в деньги»: муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

На канале журналиста Юрия Дудя*(Признан иноагентом на территории РФ) вышло интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом Цыгановым. В ходе беседы композитор признался, что обманывал зрителей в 90-е годы. В тот период времени он работал концертным директором в группе «Ласковый май».

По словам Цыганова, он помог продюсеру Андрею Разину основать творческую студию для детей-сирот, а после они вместе создали клонов группы «Ласковый май». В итоге несколько коллективов одновременно давали концерты в разных городах страны, зарабатывая для продюсеров огромные деньги.

Муж Вики Цыгановой подчеркнул, что ему стыдно за обман перед поклонниками группы, но в те времена он «верил только в деньги». При этом Вадим также добавил, что все дети-сироты, которые участвовали в концертах, были счастливы выходу на сцену и неплохо зарабатывали, сообщает StarHit.

Ранее бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сравнил представителей российского шоу-бизнеса с «бабьим базаром» и заверил, что настоящими артистами являются только Сергей Жуков, Дима Билан и Григорий Лепс, потому что они не участвовали в концерте памяти Юрия Шатунова.

*(Признан иноагентом на территории РФ)