Вера Брежнева ничего не получит после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе, после чего их ждёт раздел имущества.

Звёздная пара имеет два дома в Италии. Один из них находится на курорте Форте-дей-Марми, а другой – рядом с озером Гарда.

Кроме того, у Брежневой и Меладзе была недвижимость, приобретенная ими до брака. Музыкант уже владел шестью квартирами и одним особняком. Его имущество оценивается в пять миллионов долларов. Брежнева владела пентхаусом стоимостью два миллиона долларов.

По словам адвоката Андрея Алешкина, имущество, нажитое в браке, делится между супругами поровну. Однако, если был заключен брачный договор, то следует руководствоваться указанными в нем условиями.

«Брежнева тоже может ничего не получить, если у супругов принят режим раздельной собственности», — отметил он.

В теории Брежнева может потребовать алименты от Меладзе, так как это распространенная практика в Европе. Однако певица сможет рассчитывать на поддержку бывшего супруга только в случае, если она сама не сможет обеспечить свое существование, а ее доход будет равен нулю, пишет Экспресс газета.

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