Вдова Юрия Шатунова подала в суд на Разина и его американскую компанию

Светлана, вдова покойного певца Юрия Шатунова, собирается защищать права своего мужа в суде. Она подала исковое заявление против бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина в Ленинский районный суд Ставрополя.

По данным Kp.ru, в списке ответчиков также значится Руслан Филатов, которому продюсер якобы передал права на песни, и американская компания World Media Alliance Label Inc.

Как пояснил изданию адвокат семьи Шатуновых Сергей Васильев, в разные годы Разин подал в Ставрополе несколько заявлений о признании права собственности на песни композитора Сергея Кузнецова в порядке особого производства. В ходе таких процессах нет ответчиков, поэтому о состоявшихся судебных заседаниях и вынесенных по ним решениях от 2005, 2013 и 2019 годах никто не знал.

Позже Шатунов подал встречные иски, так как у него был свой договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, заключенный в 2019 году.

«В 2022 года мы одержали главную победу, добившись отмены решения суда 2005 года — в котором, как раз тогда Разин впервые упомянул договор от 1992 года, по которому он якобы получил права на песни группы «Ласковый май». А сейчас Семья Шатуновых обратилась с иском потому, что Разин по-прежнему продолжает утверждать, что у него есть какие-то права», — пояснил адвокат.

В свою очередь, Андрей Разин уже в курсе о предстоящем судебном заседании. Он назвал все суды «бумажками для подтирания» и заверил, что вдова не вступит в наследство, поскольку все давно зарегистрировано в США, и все права на песни «Ласкового мая» зарегистрированы правообладателями.

После смерти Юрия Шатунова 23 июня 2022 года все имущество, включая интеллектуальные права на музыкальные произведения, унаследовали по закону РФ его супруга Светлана и дети Эстелла и Дэннис.

Ранее мы писали, что певица Лариса Долина после участия в концерте, посвященном Юрию Шатунову, призналась, что никогда не считала покойного вокалиста легендой и не понимала феномена его популярности. Забирать свои слова назад после критики исполнительница отказалась.