Вдова Юдашкина вернулась из отпуска в Майами с другим мужчиной

Вдова модельера Валентина Юдашкина позировала на фото с высоким молодым мужчиной. Поклонники подумали, что женщина уже нашла замену умершему мужу, но оказалось, что рядом с ней был ее зять. Семья прогулялась по Москве, куда вернулась из отпуска в Майами.

Вдова знаменитости улетела за границу через полтора месяца после трагедии. Она решила сменить обстановку и проведать внуков, поэтому отправилась к дочери Галине.

Недавно родственники вернулись в Россию и прогулялись по Красной площади. Марина Юдашкина опубликовала фото, на которых позировала рядом с любимыми. Поклонники восхитились тем, как семья поддерживает друг друга в тяжелые периоды жизни.

«Очень красивая семья! Будьте здоровы и счастливы», «Как важно, что вы вместе», «Вот это пример настоящей семьи!» – пишут в комментариях.

Напомним, что модельер много лет боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище 6 мая.