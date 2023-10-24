Вдова Шатунова видела вещий сон перед концертом памяти певца: что сказал ей Юра

Вдова Юрия Шатунова рассказала, что перед памятным концертом в честь певца, ей приснился вещий сон. Напомним, что на днях в Москве состоялся памятный концерт, посвященный 50-летию исполнителя.

Светлана Шатунова призналась, что после сна поверила в то, что сам Юра присутствовал на концерте.

«Перед концертом мне приснился сон: я забираю Юру из больницы, он на костылях, с катетером на теле. Говорю, как же ты на сцене микрофон держать будешь? А он, я дома останусь, а вы там за меня зажгите!» – цитирует вдову музыканта издание aif.ru.

Светлана отметила, что многие зрители тоже чувствовали присутствие певца на вечере памяти. Женщина также поделилась своими впечатлениями от выступления артистов, которые исполняли хиты ее покойного мужа.

«Мне все артисты понравились без исключения! Ведь они, как и Юра когда-то на «Новой Волне», вложили свою частичку души в эти песни!» – призналась она.

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