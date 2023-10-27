Вдова Шатунова сделала заявление о романе с молодым манекенщиком и попросила не судить ее

Вдова певца Юрия Шатунова удивила поклонников на вечере памяти солиста «Ласкового мая» не только своим эффектным образом, но и компанией. Рядом с ней на балконе был молодой человек, в котором позже узнали известного манекенщика. Долгое время Светлана предпочитала никак не комментировать отношения с моделью и их обнимания на концерте, но все-таки спустя несколько дней выступила с заявлением.

Напомним, что кадры, на которых были заметны нежные объятия пары, распространились по Сети, после чего появились многочисленные слухи. Некоторые даже говорили, что видели, как Шатунова страстно целовалась со спутником. За это ее осудили, ведь устраивать подобное на вечере памяти покойного мужа неприлично.

Пересудов Светлана не стерпела и честно рассказала, что именно ее связывает с манекенщиком. Как выяснилось, только крепкая дружба. По ее словам, он просто пришел ее поддержать.

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите — да не судимы будете!» - заявила Светлана.

Ранее Лариса Долина заявила, что не считает Юрия Шатунова легендой.

Источник: Русская теленеделя.