Вдова режиссера Фоменко обескуражила Клару Новикову на могиле покойного супруга

Российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая Клара Новикова стала крайне редко появляться на телеэкранах. Исчезновение звезды «Аншлага» заметили и ее знакомые. Так, вдова режиссера Петра Фоменко высказала ей это прямо на могиле покойного супруга, передает Утро.ру.

Новикова вспомнила случай, произошедшей на Ваганьковском кладбище и смутивший ее. В день очередной годовщины со дня смерти режиссера Петра Фоменко звезда встретилась на могиле артиста с его вдовой Майей Тупиковой. Женщина, по словам Клары, начала выговаривать ей прямо в этом месте об исчезновении с экранов.

«Она выговаривала мне: "Почему тебя нет на экране?! Люди тебя забывают! Они тебя не помнят!"» — рассказала юмористка.

Случившееся крайне удивило Новикову. Артистка даже не знала, что ответить вдове. Кроме того, она не хотела оправдываться перед ней.

Ранее Клара Новикова рассказала, что тяжело переживает смерть родственницы. Оказалось, что у артистки скончалась сваха.