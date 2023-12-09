Вдова Пьера Нарцисса вновь вышла замуж: что известно о новом супруге артистки

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж. Ее избранником стал 60-летний певец и автор композиции «Одинокая ветка сирени» Евгений Шахрай. Об этом сообщает StarHit.

По данным СМИ, свадьба артистов состоялась 7 декабря. Несмотря на то, что между молодоженами приличная разница в возрасте – 23 года – они счастливы и намерены не только жить вместе, но и заниматься музыкой. Напомним, что Валерия в последнее время пробует себя в роли певицы.

Событие в жизни бывшей жены Пьера Нарцисса прокомментировал продюсер Сергей Дворцов, который раньше тесно общался с вдовой. Впрочем, на торжество его не пригласили. Сам он это объясняет тем, что больше не сотрудничает с Калачевой.

«Рад, что Валерия нашла свое счастье. Я ей помогал после смерти Пьера, был рядом в горести и радости. Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию», - поделился своим мнением Дворцов.

К слову, в годовщину смерти музыканта Валерия делилась с прессой, что больше никогда не выйдет замуж. Она признавалась, что всегда была и будет женой только Пьера. Еще летом 2023 года она и не думала о новых отношениях, а теперь вновь вступила в брак.

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