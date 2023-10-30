Вдова Кобзона покрылась морщинами и буграми: фото после неудачной пластики

Вдова певца Иосифа Кобзона не скрывает, что положительно относится к пластике и считает, что хирург действительно может помочь сохранить молодость. Но на новых фотографиях Нелли Кобзон доказала обратное. Публика ужаснулась видом когда-то прекрасной женщины.

Киноафиша публикует новый снимок женщины, на котором она предстала сильно постаревшей. При дневном свете и без фотошопа кожа Нелли выглядит неудачно: с морщинами и буграми. По слухам, женщина решилась на омолаживающую процедуру, которая прошла неудачно.

СМИ пишут, что женщине провели армирование нитями, которое должно было дать потрясающий лифтинг-эффект, но все оказалось наоборот. Теперь поклонники в ужасе от вида Нелли.

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