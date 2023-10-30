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23:30, 30 октября 2023
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Вдова Кобзона покрылась морщинами и буграми: фото после неудачной пластики

Вдова Кобзона покрылась морщинами и буграми: фото после неудачной пластики

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова певца Иосифа Кобзона не скрывает, что положительно относится к пластике и считает, что хирург действительно может помочь сохранить молодость. Но на новых фотографиях Нелли Кобзон доказала обратное. Публика ужаснулась видом когда-то прекрасной женщины.

Киноафиша публикует новый снимок женщины, на котором она предстала сильно постаревшей. При дневном свете и без фотошопа кожа Нелли выглядит неудачно: с морщинами и буграми. По слухам, женщина решилась на омолаживающую процедуру, которая прошла неудачно.

СМИ пишут, что женщине провели армирование нитями, которое должно было дать потрясающий лифтинг-эффект, но все оказалось наоборот. Теперь поклонники в ужасе от вида Нелли.

Ранее мы писали о том, что избавившаяся от зависимости МакSим облысела.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#внешность
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