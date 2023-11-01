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18:00, 01 ноября 2023
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«Ваши поросячие глазки»: стилист Лисовец резко отреагировал на критику образа

«Ваши поросячие глазки»: стилист Лисовец резко отреагировал на критику образа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Влад Лисовец поделился новым образом в своих соцсетях, однако он понравился не всем его подписчикам. Многие раскритиковали стиль Лисовца.

На снимках стилист одет в джинсовую куртку, белую рубашку и клетчатые брюки-клеш. В качестве аксессуара Лисовец выбрал галстук с анималистичным принтом.

Часть подписчиков стилиста отметили, что ему не идут длинные волосы. Ответ Лисовца был категоричен:

«Только нулям не нравится. Ну трусливых я всегда раздражал. А мне нравится, есть такое у нормальных людей, не соответствовать, а жить, как нравится», — заявил он.

Раскритиковали поклонники и обувь стилиста, задавшись вопросом, почему они не с широким носом.

«Потому что я не для соответствия лошарам с вонючей пастью. А острые носы чтобы колоть ваши поросячие глазки. Сосите бабулины пятки», — резко ответил Лисовец.

Ранее мы писали о том, что стилист Влад Лисовец посмеялся над россиянами за их «кислые лица».

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#новости шоу-бизнеса
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