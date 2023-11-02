«Вас надо лечить»: попавший в секту Шаляпин просит о помощи

Прохор Шаляпин поскандалил со звездами на шоу в Африке и назвал их сектантами. Об этом сообщает издание The Voice.

39-летний певец стал участником шоу «Звезды в Африке», заменив выбывшего коллегу. Прохор моментально привлек внимание публики, оставляя гневные комментарии в адрес других конкурсантов. На недавнем голосовании Шаляпин назвал коллег сектантами и заявил, что он находится в «сумасшедшем доме». Поведение Прохора возмутило участников шоу. Актриса Юлия Топольницкая отметила, что певец первым начал конфликт. «Его особо никто не трогает, не пытается обидеть», — уточнила знаменитость.

«Вы сектанты! Вас надо лечить! Я нахожусь в дорогом и закрытом сумасшедшем доме», — гневно заявил Прохор.

Узнав о высказываниях Шаляпина, Оскар Кучера назвал его «мерзким человеком».

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