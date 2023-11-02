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00:00, 02 ноября 2023
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Стало известно роковое предсказание Ванги об Алле Пугачевой

Стало известно роковое предсказание Ванги об Алле Пугачевой

© Stable Diffusion

Стало известно о том, что будущее Аллы Пугачевой предсказала еще Ванга. Об этом сообщает popcornnews.ru.

Филипп Киркоров рассказал о случае, который произошел еще в его юности. Будущий поп-король признался, что мать водила его к целительнице Ванге, чтобы та помогла вылечить ребенка от болезни.

Однако помимо лечения, родительницу интересовало и то, когда ее сын женится. Ванга рассказала, что той самой женщиной окажется знаменитость.

«Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени "А"», — заявила ясновидящая.

Так и случилось. Когда Киркоров пришел домой, увидел концерт Аллы Пугачевой. На Примадонне певец женился в 1994 году. Их брак продлился 11 лет.

Ранее мы писали о том, что Солнечногорский суд разрешил Алле Пугачевой не сносить пирс на ее дачном участке.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#Алла Пугачева
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#Филипп Киркоров
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