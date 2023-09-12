Валерий Леонтьев тайно приехал в Россию ради корпоратива за 3,5 млн рублей

Певец Валерий Леонтьев старается не рассказывать о своей жизни. Известно, что артист давно живет в США и редко бывает в России. В СМИ появилась информация о том, что весной звезда приезжал ради корпоратива за 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Woman.ru.

По данным источника, в апреле Леонтьев прилетал в Москву, где проводилась закрытая вечеринка. За свое выступление звезда получил 3,5 млн рублей. В окружении артиста говорят, что он выбирает подобные мероприятия в качестве исключения, а от масштабных отказывается.

Валерий Яковлевич все время посвящает здоровью. Напомним, что у него есть роскошный дом в Майами, где он живет последние годы.

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