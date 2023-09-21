«В совершенно ужасном состоянии»: любящая ботокс Ляйсан Утяшева испортила лицо

Гимнастка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева собирает множество комплиментов по поводу своей внешности. Но специалисты говорят, что звезда находится не в самом лучшем виде и ей пора обратиться за помощью.

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что женщина не делала операций, но о них уже пора задуматься. По его мнению, 38-летняя Ляйсан себя запустила.

«У нее верхние веки в совершенно ужасном состоянии. Вот линия подбородка у нее заретуширована, а если посмотрите на шею — шея не в самом лучшем состоянии», – цитирует эксперта Popcornnews.ru.

А вот любовь к «уколам красоты» хирург заметил сразу. Он сказал, что теледива находится на ботоксе и исправила лицо с помощью популярной процедуры.

«Подколоты хорошо скулки. Очень хорошо подколоты носогубки, подколоты губы. То есть контурную пластику она делала», – заявил Плахотин.

Ранее мы писали о том, как Киркоров не смог скрыть изуродованное пластикой тело.