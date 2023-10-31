«В состоянии трупа»: нетрезвая Лолита удивила полицейских своим видом

Певица Лолита планирует опустошить запасы элитного алкоголя в честь юбилея. Об этом сообщает Пятый канал.

Ни для кого не секрет, что в прошлом артистка имела проблемы с алкоголем. Лолита в нетрезвом состоянии выходила на сцену и садилась за руль. По словам знаменитости, за подобное поведение ее нередко останавливали полицейские.

«Вы же знаете мою репутацию. Это было в 2000-е. Тогда еще можно было. Мне предлагали сопровождение», — поделилась откровением певица.

В 2019 году Лолита публично призналась в алкогольной зависимости. Тогда она развелась с Александром Цекало и впала в депрессию. Артистка пыталась заглушить переживания с помощью спиртных напитков и накротиков. Несмотря на это, Лолита сумела избавиться от зависимости. По словам знаменитости, она не пьет алкоголь уже много лет.

«Мне очень много дарят спиртного зрители, но я его не пью. А там коньяки, джины, виски», — высказалась исполнительница хита «На Титанике».

Как выяснилось, Лолита планирует сделать исключение ради своего юбилея. Певица призналась, что хочет опустошить запасы алкоголя и устроить праздник «по-студенчески».

«Рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа», — резюмировала артистка.

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