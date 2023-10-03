В Сети высмеяли новый памятник на могиле Галины Волчек, заменивший скандальный

В этом году на могиле худрука «Современника» Галины Волчек открыли новый памятник, который стал заменой скандальному. Поклонники и коллеги режиссера долго возмущались по поводу того, как подобную статую можно ассоциировать со знаменитой постановщицей, поэтому было принято решение ее демонтировать и установить другую. На первый взгляд, всех устроило обновленное произведение искусства. Вот только спустя пару недель после установки люди стали замечать недостатки.

В Сети активно обсуждают то, что и работа Олега Ершова вышла не такой уж удачной. Несмотря на портретное сходство и в целом лучший вид памятника, он все равно имеет ряд проблем. Так, большинство не устроила поза Волчек. Она как бы склоняется и упирается на кресло. Вот только из-за этого у нее слишком выпирает пятая точка, и вид сзади выглядит не лучшим образом.

Пользовали на эту тему придумали немало шуток. Одна из них: «Галина Борисовна пропалывает кладбище». И это самая безобидная.

Впрочем, в остальном памятник аудитория приняла с восторгом. Особенно он понравился артисту Станиславу Садальскому. Он делился, что считает монумент «роскошным, трогательным, достойным».

Ранее стало известно, что происходит с 82-летней бабушкой из «Елок» Галиной Стахановой.

Источник: Экспресс газета.