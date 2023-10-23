В обносках и без зубов: как выглядел Вицин в последние годы жизни

Советский киноактер, звезда кинематографа, комедийный артист Георгий Вицин запомнился зрителям своими яркими ролями. Несмотря на славу, мужчина умер на 85 году жизни в полной нищете. Правда, не все рассказы о его трагичной жизни являются правдой.

Многие поклонники до сих пор задаются вопросом, как такой известный артист стал бродягой. Его коллега Наталья Варлей во время съемок в шоу «Судьба человека» делилась воспоминаниями.

«Многие говорили, что Вицин в последние дни ходил по улицам в обносках без зубов и просил мясные объедки», – говорила актриса.

Но знаменитость объясняла, что все это было не совсем так. Вицин действительно просил мясо, но, чтобы отдать его бездомным кошкам и собакам. По поводу внешнего вида: у актера не было зубов. Но он не стал их вставлять, потому что не видел в этом смысла. А не потому что у него якобы не было возможности.

Коллега вспоминает, что Георгий Михайлович ел исключительно каши и объяснял, что для этого зубы ему не нужны. При этом в последние годы жизни звезда сильно сдал и в нем тяжело было узнать легенду кино. То самое фото артиста публикует «Киноафиша».

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