В комнатах исключительно это: что хранила Ирина Мирошниченко в своем жилище

Актриса Ирина Мирошниченко владела двумя квартирами в Москве. После смерти стало известно, что в своем жилище она хранила исключительно это.

Речь идет об антикварной мебели, дорогих нарядах и украшениях. В ее трехкомнатной квартире на Тверской было все очень изысканно.

Как рассказала писательница и актриса Татьяна Бронзова, которая бывала в гостях у Мирошниченко, там имелась большая гостиная, «огромная прихожая» с лестницей, ведущей на балюстраду, где находилась библиотека. В комнате были высокие потолки под 5 метров.

«У нее потрясающий вкус, антикварная мебель, все очень изысканно. Много дорогих нарядов, не говоря про украшения», - сказала Бронзова.

Стоимость «трешки» сейчас составляет 50-70 млн рублей.

Вторая квартира Мирошниченко – однокомнатная. Она досталась от родителей. Еще актриса владела дачей в Опалихе. Ни родственников, ни наследников у актрисы не осталось. Кому достанутся хоромы Мирошниченко – неизвестно.