«В ходунках и со слюноотсосом»: появилось фото Алены Апиной после пластики

59-летняя певица Алена Апина опубликовала в социальной сети новое фото, которое сразу же стали обсуждать поклонники. Дело в том, что многие не узнали кумира на снимке – настолько она изменилась. То, что артистка сделала пластику, фанаты предполагали давно, но теперь еще больше убедились в том, что это правда.

Однако сама Апина признается, что ей вполне комфортно в своем возрасте. Она не чувствует, что стареет, хотя раньше думала, что, приблизившись в 60-ти годам, будет уже старушкой.

«Не бойтесь взрослеть! Это, как минимум, весело. Думала, что свои 59 буду встречать в ходунках и со слюноотсосом. Ан нет!» - писала Алена.

Известно, что певица решилась сделать у пластического хирурга фигуру «гитару». Об этом она рассказала лично. А вот изменения на лице она комментировать не стала. Но поклонники уверены – специалист поработал с внешностью вокалистки и очень удачно.

«Выглядит на 45, не больше», «Не сразу признала, Вы прямо похорошели», «Если пластика, то грамотная, и губы зачет», - отметили пользователи в комментариях под новой фотографией Апиной.

Ранее стало известно, что жена Игоря Николаева сильно изменилась за время его пребывания в реанимации.

Источник: личный блог Алены Апиной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)