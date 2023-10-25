«В глубокой депрессии»: что известно о внезапно пропавшей Пугачевой

Певица Алла Пугачева неожиданно буквально исчезла. Она тайно улетела из Израиля, даже не сообщив об этом своему директору, и перестала выходить на связь. По некоторым данным, она сейчас с семьей на Кипре, где они с мужем сняли апартаменты почти на миллиард рублей. И теперь многие задаются вопросом, что же все-таки происходит с Примадонной.

Известно, что в последнее время Алла Борисовна все чаще стала страдать из-за проблем со здоровьем. Поклонники наблюдали на каждом ее выходе в свет, что она сильно сдала за границей. Несмотря на молодежные наряды, глубокие морщины, которые уже не скрывают никакие подтяжки, выдают и возраст, и состояние артистки. Некоторые даже предполагали, что она вновь мучается из-за болей в сердце, ведь еще в России она переносила серьезную операцию.

Но плачевно не только физическое здоровье Пугачевой, но и психологическое. Экс-депутат Роман Худяков заверил – певица в глубокой депрессии и не понимает, что ей теперь делать. Однако, по его мнению, всем уже должно быть все равно, куда она переезжает – в Израиль или на Кипр. Новость зацепит, только если пунктом назначения окажется кладбище.

«Пугачева в глубокой депрессии. О ней теперь интересна новость только о переезде… на кладбище. Тогда можно будет подвести итог, вспомнить певицу, помянуть, да и простить — ибо не ведала, что творит — пожилая женщина», - сообщил Худяков.

Ранее стало известно, как выглядит квартира Аллы Пугачевой на Кипре.

Источник: Экспресс газета.