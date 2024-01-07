В глубине души что-то есть: Юлия Пересильд об обидах дочек на ушедшего из семьи отца

Юлия Пересильд нашла нужным сообщить об отношении бывшего возлюбленного к их общим детям. Так, в свежем интервью для YouTube-канала «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА» актриса утверждает, что, несмотря на расставание, они с Алексеем Учителем не держат зла друг на друга.

Девушка отмечает, что у ее экс-избранника уже давно своя жизнь, однако он не забывает про дочек – Анну и Марию.

«Понятно, что дети по большей части со мной, но они хорошо общаются и с Алешиными детьми», – добавила Пересильд.

При этом Юлия не исключает, что в глубине души у девочек могут остаться некоторые обиды на Учителя. Однако, по словам звезды, у Анны и Марии нет серьезной травмы из-за ухода отца из семьи.

Сама же актриса сейчас находится в романтических отношениях с Михаилом Тройником. Юлия Пересильд подчеркнула, что искра между ними вспыхнула не сразу.

«Я Мишу знаю давно, он у Кирилла Серебрянникова играл, а я приходила на «Мертвые души». Он потом мне говорил: «Ты помнишь, как и что мне говорила?» Я помню, но не до конца», – поделилась звезда.

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