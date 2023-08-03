В этот момент вокруг было полно людей: напиток довел Бабкину до печального состояния
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Певица Надежда Бабкина во время отдыха на Алтае приобрела на рынке местный чай. Артистка не знала, что он обладает слабительным эффектом, и выпила три стакана вместо трех чайных ложек. В результате певица и ее друзья уже через 10 минут наперегонки бежали к уличным туалетам.
Неприятный инцидент произошел с Бабкиной до пандемии.
По словам певицы, на рынке компания купила кустики местного красного чая. Они были в земле, но Бабкина отряхнула, залила кипятком и выпила напиток.
Артистка не знала, что чай имел слабительный эффект – это выяснилось позже.
«Через десять минут мы, расталкивая друг друга локтями, наперегонки бежали к расположенным на улице деревянным будочкам», – поделилась звезда.
Количество уличных туалетов было меньше, чем людей, которые столкнулись с последствиями.
«Я же, будучи заядлой чаевницей, выпила сразу три стакана, заедая хлебом с деревенским маслом и домашним сыром», - поделилась исполнительница.
Глава района, которому рассказали эту историю, уже после случившегося сообщил, что данный чай употребляют в количестве не более трех ложек за раз.