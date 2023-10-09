НАШ ШОУБИЗ
10:00, 09 октября 2023
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«В доме ничего нет»: известно, кто украл миллионы у наследников Зайцева

«В доме ничего нет»: известно, кто украл миллионы у наследников Зайцева

© freepik

Сын и внучка Вячеслава Зайцева обвиняют его директора в краже драгоценностей. Маруся Зайцева поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам девушки, все драгоценности хранились в доме Зайцева. Еще в начале марта 2023 года они были на месте. Недавно сын Вячеслава стал разбирать вещи отца и не обнаружил украшений. Это не на шутку обеспокоило звездное семейство: сумма ущерба оценивается в миллионы.

«Папа разбирал вещи в доме и понял, что ничего нет. Украли брошь, запонки, а также часы Cartier», — сообщила Маруся.

После смерти модельера в его усадьбе находились охранник и камердинер. Зайцева отрицает их причастность к краже. По словам Маруси, они работают на семью уже много лет.

Девушка считает виновным в воровстве экс-директора дома моды Зайцева. Конфликт Маруси и Николая Головина возник давно. В прямом эфире мужчина назвал оппонентку незаконнорожденной внучкой Вячеслава.

Ранее было названо имя нового наследника Вячеслава Зайцева. Подробности смотрите в этой статье.

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