В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ

На уехавшую из России Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в 15 тысяч рублей за оплату газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певица не доплатила газовой компании Москвы 15 536 рублей за май и июнь. Как выяснилось, на исполнительницу хита «Арлекино» оформлен участок в 1,2 тысячи квадратов в Первомайском.

Известно, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.

На данный момент артистка никак не комментировала сообщения прессы о своем долге.

Ранее стало известно, когда 74-летняя певица Алла Пугачева вернется в Россию. Подробности смотрите в этой статье.