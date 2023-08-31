НАШ ШОУБИЗ
23:00, 31 августа 2023
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В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ

В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ

© Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

На уехавшую из России Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в 15 тысяч рублей за оплату газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певица не доплатила газовой компании Москвы 15 536 рублей за май и июнь. Как выяснилось, на исполнительницу хита «Арлекино» оформлен участок в 1,2 тысячи квадратов в Первомайском.

Известно, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.

На данный момент артистка никак не комментировала сообщения прессы о своем долге.

Ранее стало известно, когда 74-летняя певица Алла Пугачева вернется в Россию. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:Telegram-канал Mash
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#скандалы
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