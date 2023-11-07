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18:30, 07 ноября 2023
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В больницу к актеру Юрию Соломину вызвали его внучку

В больницу к актеру Юрию Соломину вызвали его внучку

© Freepik.com

88-летний художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. К больничной постели актера вызвали внучку.

По данным mk.ru, Соломин находится в реанимации Боткинской больницы, но врачи фиксируют положительную динамику. Они отмечают, что актер находится в сознании и даже пытается улыбаться.

На данный момент у постели артиста дежурит его внучка Александра Соломина.

Напомним, все произошло, когда Соломин был на прогулке. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали мужчине скорую помощь.

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