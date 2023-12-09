«В активном поиске»: на ком женится Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов признался, что сначала отказывался принимать участие в передаче «Выжить в Дубае». Об этом комик рассказал в беседе с OK!.

После шоу «Холостяк» у артиста пропало желание сниматься в подобных программах. Но через некоторое время Батрудинов неожиданно изменил свое мнение.

«С тех пор любое шоу, в котором я бы ни участвовал, немного превращается в «Холостяка» – у меня радар «в активном поиске». Я все время работаю, поэтому и жену ищу на работе», – пояснил Батрутдинов.

Также комик давно заметил одну закономерность – когда он сразу отказывается от проекта, то тот становится удачным. Так произошло с шоу «Маска». Как говорит Тимур Батрутдинов, он долго «отнекивался» от участия, однако в итоге «доскакал до финала» в костюме Зайца.

«Так что, уважаемые режиссеры, Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Дэвид Линч и другие, если я вам сразу откажу, то знайте: ваш проект будет прекрасный», – иронично заявил артист.

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