«Уже со счету сбился»: звезда «Кривого зеркала» назвал главные плюсы холостяцкой жизни

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов ни разу не был женат. И вот впервые за долгое время юморист решил поделиться некоторыми подробностями из личной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал BLITZ+.

50-летний артист признался, что уже и не надеется завести семью. Более того, Александр Морозов успел отыскать множество плюсов холостяцкой жизни.

«Я закоренелый холостяк. Уже со счету сбился, сколько лет живу один. Лет 10, не меньше. И самое ужасное, что мне все больше и больше это нравится», – заявил комик.

Морозов добавил, что не видит никакой необходимости состоять в официально оформленных отношениях.

Ранее мы писали, что вдова Пьера Нарцисса снова вышла замуж.