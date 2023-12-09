21:00, 09 декабря 2023
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«Уже со счету сбился»: звезда «Кривого зеркала» назвал главные плюсы холостяцкой жизни
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Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов ни разу не был женат. И вот впервые за долгое время юморист решил поделиться некоторыми подробностями из личной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал BLITZ+.
50-летний артист признался, что уже и не надеется завести семью. Более того, Александр Морозов успел отыскать множество плюсов холостяцкой жизни.
«Я закоренелый холостяк. Уже со счету сбился, сколько лет живу один. Лет 10, не меньше. И самое ужасное, что мне все больше и больше это нравится», – заявил комик.
Морозов добавил, что не видит никакой необходимости состоять в официально оформленных отношениях.
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