«Уже никто не клюнет»: в Сети высмеяли показавшую голую грудь Бледанс

54-летняя актриса Эвелина Бледанс шокировала публику своей новой публикацией в Сети. Она выставила в личном блоге видео, где предстала лишь в легком шелковом халате, который был еще и распахнут. Некоторые восхитились смелостью артистки, не побоявшейся оголить грудь на большую аудиторию. Однако многие ее высмеяли.

Пользователи посчитали, что Бледанс поступила неразумно, показав подобный ролик. Тем более, что мало кто понял, что им хотела сказать артистка. Отметим, что на кадрах Эвелина в полуобнаженном виде подрезала розы.

«В каком возрасте это начинается, чтобы потом выкинуть телефон?»; «Зачем на шестом десятке показывать грудь? Зачем позориться?»; «Эвелина, уже никто не клюнет»; «Вы мне нравитесь, но это что-то с чем-то…» - посмеялись над актрисой пользователи Сети.

Напомним, что сама Эвелина довольна своим телом и не стесняется его показывать. Она не раз заявляла, что гордится собой, что до сих пор для многих является секс-символом, при этом не ложась под нож хирурга.

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