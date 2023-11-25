«Увидеть хоть на час»: бывший Ольги Бузовой прилетел ради нее в другую страну

Ольга Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Давой. Ради певицы блогеру пришлось покинуть страну. Об этом сообщает Telegram-Канал «Звездач».

Звезда «Дома-2» уехала из России в Китай из-за шоу. Девушку позвали на роль ведущей нового проекта.

И вот недавно Бузову навестил ее бывший бойфренд Давид Манукян. Мужчина тоже решил принять участие в съемках.

«Вы увидите, что он сделал и что он не сделал. Самое главное, что человек готов преодолеть расстояние, прилететь ко мне в Китай, чтобы хотя бы меня увидеть, хоть на день, хоть на час», – прокомментировала Ольга.

Также во время беседы с журналистами исполнительница хита «Мало половин» отметила, что все ее действия порождают тренды. Ольга Бузова убеждена, что именно она делает шоу-бизнес великим.

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