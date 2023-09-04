«Утрата близкого человека»: стало известно о беде в семье Филиппа Киркорова

Певца Филиппа Киркорова этой зимой ждет большая утрата. Речь идет о смерти близкого человека, которую артист будет очень тяжело переживать.

Соответствующими предсказаниями поделилась парапсихолог Джулия Лу.

Она призвала исполнителя следить за здоровьем всех членов семьи, иначе произойдет трагедия.

Лу предсказала: «Филиппа ждет большая утрата близкого человека, когда на земле будет снег. Он это переживать будем очень эмоционально».

Что касается карьеры, то взлетов у певца больше не будет, но при этом статус и деньги останутся. Киркоров продолжит иногда выходить на сцену, а его появление будет ярким и местами скандальным, говорит парапсихолог.

Главный страх музыканта – жить хуже, чем сейчас. Этим объясняются его поиски единомышленников, которые должны поддержать поп-короля.