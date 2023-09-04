НАШ ШОУБИЗ
17:00, 04 сентября 2023
1 мин.

«Утрата близкого человека»: стало известно о беде в семье Филиппа Киркорова

«Утрата близкого человека»: стало известно о беде в семье Филиппа Киркорова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певца Филиппа Киркорова этой зимой ждет большая утрата. Речь идет о смерти близкого человека, которую артист будет очень тяжело переживать.

Соответствующими предсказаниями поделилась парапсихолог Джулия Лу.

Она призвала исполнителя следить за здоровьем всех членов семьи, иначе произойдет трагедия.

Лу предсказала: «Филиппа ждет большая утрата близкого человека, когда на земле будет снег. Он это переживать будем очень эмоционально».

Что касается карьеры, то взлетов у певца больше не будет, но при этом статус и деньги останутся. Киркоров продолжит иногда выходить на сцену, а его появление будет ярким и местами скандальным, говорит парапсихолог.

Главный страх музыканта – жить хуже, чем сейчас. Этим объясняются его поиски единомышленников, которые должны поддержать поп-короля.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#смерть
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.