«Утрата близкого человека»: стало известно о беде в семье Филиппа Киркорова
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Певца Филиппа Киркорова этой зимой ждет большая утрата. Речь идет о смерти близкого человека, которую артист будет очень тяжело переживать.
Соответствующими предсказаниями поделилась парапсихолог Джулия Лу.
Она призвала исполнителя следить за здоровьем всех членов семьи, иначе произойдет трагедия.
Лу предсказала: «Филиппа ждет большая утрата близкого человека, когда на земле будет снег. Он это переживать будем очень эмоционально».
Что касается карьеры, то взлетов у певца больше не будет, но при этом статус и деньги останутся. Киркоров продолжит иногда выходить на сцену, а его появление будет ярким и местами скандальным, говорит парапсихолог.
Главный страх музыканта – жить хуже, чем сейчас. Этим объясняются его поиски единомышленников, которые должны поддержать поп-короля.