«Ушла к богатому»: Эмма Малинина объявила о расставании с мужем

Жена Александра Малинина опровергла новость о том, что она ушла от медика к богатому певцу. Об этом сообщает издание StarHit.

Эмма Малинина уже много лет состоит в браке с известным певцом. Однако некоторые до сих пор распространяют слухи о звездной паре. Супруга Александра прочитала статью о своей «тайной жизни» до брака и столкнулась с ложной информацией. В личном блоге Малинина прокомментировала ситуацию.

В первую очередь, она опровергла сообщения о том, что бросила медика ради богатого певца. По словам Эммы, перед встречей с Александром она была уже два года в разводе. Также она отметила, что сперва познакомила возлюбленного с сыном. Для нее было важно, чтобы любимые мужчины поладили.

««Ушла от медика к богатому певцу». Саша никогда не пересекался с моим первым мужем. Сначала я познакомила его с сыном. Я бы никогда не вышла замуж, если бы Сашу не принял сын», — высказалась жена музыканта.

Также Малинина опровергла сообщения о том, что она является расчетливым человеком. Эмма рассказала, как в студенческие годы старательно училась, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

«Это окупилось. Когда я приехала в Москву, я была готовым врачом. Мои опыт и знания позволили оперировать, уже будучи в интернатуре», — резюмировала Эмма.

Ранее сообщалось о том, что 61-летняя Эмма Малинина показала роскошную фигуру в легинсах.