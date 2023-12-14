Унизил на глазах у всех: за что Лазарев обозлился на Киркорова

Певец Сергей Лазарев публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко на шоу «Маска». Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Киркоров, Тодоренко и Лазарев являются членами жюри шоу «Маска». Во время съемок новогоднего выпуска между знаменитостями произошел конфликт. Сергей решил прокомментировать участие коллег в фильме «Елки-10».

По мнению артиста, Тодоренко плохо справилась со своей ролью. Также он заявил, что у Киркорова слишком высокий гонорар, вот почему большинство сцен с его участием вырезали. Исполнитель хита «Зайка моя» моментально отреагировал на критику, лаконично заявив, что «зависть — мерзкое чувство».

Напомним, что недавно у Лазарева произошел еще один конфликт. Певец публично отказался фотографироваться с Анастасией Волочковой. После этого балерина затаила обиду на Сергея.

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