НАШ ШОУБИЗ
13:00, 14 декабря 2023
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Унизил на глазах у всех: за что Лазарев обозлился на Киркорова

Унизил на глазах у всех: за что Лазарев обозлился на Киркорова

© Из профиля Instagram* Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Певец Сергей Лазарев публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко на шоу «Маска». Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Киркоров, Тодоренко и Лазарев являются членами жюри шоу «Маска». Во время съемок новогоднего выпуска между знаменитостями произошел конфликт. Сергей решил прокомментировать участие коллег в фильме «Елки-10».

По мнению артиста, Тодоренко плохо справилась со своей ролью. Также он заявил, что у Киркорова слишком высокий гонорар, вот почему большинство сцен с его участием вырезали. Исполнитель хита «Зайка моя» моментально отреагировал на критику, лаконично заявив, что «зависть — мерзкое чувство».

Напомним, что недавно у Лазарева произошел еще один конфликт. Певец публично отказался фотографироваться с Анастасией Волочковой. После этого балерина затаила обиду на Сергея.

Ранее мы писали о том, что Киркоров удивил признанием о личной жизни. Подробности смотрите в этой статье.

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