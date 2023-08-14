Унитаз возле сцены: требования Мадонны для выступлений в России предали огласке

Время от времени в Сети появляются райдеры отечественных звезд, которые порой могут крайне удивить. Например, 78-летний певец Юрий Антонов отказывается выходить на сцену без двух бутылок элитного вина, а рэпер Баста требует от организаторов концертов, чтобы в аэропорту его сопровождали двое охранников с автоматами. Однако российским звездам и не снилось то, что иногда хотят для своих выступлений их зарубежные коллеги. Продюсер Сергей Лавров рассекретил пункт в райдере певицы Мадонны, который действительно способен удивить.

Сейчас 64-летняя артистка не собирается приезжать в Россию, но еще несколько лет назад все было иначе. В 2009 году она организовывала концерт в Санкт-Петербурге и, чтобы все состоялось, пришлось изрядно потрудиться. Кроме обычных требований, Мадонна запросила то, с чем еще никогда не приходилось сталкиваться отечественным продюсерам.

«Заставила выстроить санузел, новую ванну и унитаз. Все должно было быть построено около сцены», - вспомнил Сергей Лавров.

Напомним, что сейчас Мадонна переживает весьма сложный период своей жизни. Пару месяцев назад она попала в больницу. И, по одной из версий, плохо ей могло стать из-за передозировки наркотическими препаратами. Сейчас же певица уже восстанавливается дома и чувствует себя лучше.

Ранее в Сети стали обсуждать серьезно исхудавшую актрису Юлию Высоцкую.