«Умирал на моих руках»: Поргина рассказала о последних часах жизни Караченцова

Актриса Людмила Поргина рассказала о последних часах жизни мужа Николая Караченцова. Вдова призналась, что это было тяжелое время, и супруг буквально умирал на ее руках.

История любви Поргиной и Караченцова действительно долгая. Много лет они были вместе и поддерживали друг друга, поэтому уход режиссера стал для артистки сильным потрясением. До сих пор она не может отпустить возлюбленного и вспоминает те последние часы, что они проводили вместе.

«Он умирал на моих руках, я целовала его бесконечно. Он уже терял сознание, я не отходила ни в коем случае!» - призналась артистка.

Поргина рассказала, что была рядом с мужем до последнего вздоха. Когда она уже поняла, что он умирает, она обзвонила всех друзей и близких, чтобы они успели приехать и проститься с Караченцовым.

Ранее стало известно, что многомиллионное наследство Николая Караченцова захотели распродать.

Источник: шоу «МАЛАХОВ».