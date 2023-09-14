Умер человек с феноменальным чувством юмора: жена Петросяна поделилась печальным известием

Жена юмориста Евгения Петросяна поделилась печальным известием. Погиб важный для нее человек.

Трагическое событие произошло месяц назад. На публикацию Брухуновой в соцсетях обратило внимание издание «7Дней.ru».

«Месяц назад в Мелитополе погиб близкий нашей семье человек…», - рассказала Брухунова.

О погибшем жена Петросяна говорит: это был «человек с феноменальным чувством юмора», который состоялся в профессии. Он никогда не унывал, не жаловался.

Пять лет он хотел полетать с Брухуновой на параплане, но та «десяток раз отказывалась», собирался познакомиться с ее сыном. Супруга юмориста вспомнила, что мужчина умел выбирать арбуз. Она поделилась: «Никто лучше него не выбирал арбуз – всегда безошибочно медовый».

Брухунова призналась, что «очень скучает» и пообещала его никогда не забывать. Имени этого человека она не назвала.

Ранее сообщалось, что Петросян отправил жену Елену Степаненко на аборт.