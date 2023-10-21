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17:00, 21 октября 2023
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Укусила за пятую точку: дружба Пугачевой с известной певицей завершилась ссорой

freepik

freepik

© freepik

Телевизионный редактор Мата Могилевская назвала Аллу Пугачеву властной и с переменчивым характером женщиной, а также рассказала о свите певицы, лишенной права голоса.

По ее словам, яркие и самостоятельные люди надолго не задерживались рядом Примадонной. Так, дружба певицы с Жанной Агузаровой закончилась серьезным разногласием. Ходили слухи, что Алла Борисовна не хотела иметь конкурентку рядом, поэтому оборвала все общение.

В далеком 1986 году Пугачева и Агузарова были не разлей вода. Художник-декоратор Борис Краснов отмечал, что их невероятный дуэт создавал такую энергию, что «дым стоял коромыслом». В один эмоциональный моменте Примадонна даже укусила свою подругу за пятую точку. Обе дамы упали на пол и ползали радостно возле камина, пишет Экспресс газета.

Ранее мы писали, что Юлия Пересильд показала лицо без макияжа.

Источник фото:freepik
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