Уход Маслякова стал ударом для КВН: артисты не могут сдержать эмоций

Вокруг КВН ходит множество слухов, а зрители жалуются, что в последнее время программа стала менее интересной. Участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что на это повлиял уход ведущего шоу Александра Маслякова.

Юморист дал интервью, в котором признался, что новые шутки намного хуже, чем раньше. Если раньше ведущий принимал активное участие в редактуре, то теперь этим занимаются другие люди. Якобы именно поэтому уровень юмора сильно снизился. Некоторые шутки, которые сейчас звучат со сцены, никогда бы не одобрил Масляков.

«И это процесс плохой. Они (шутки) будут все ниже, и ниже», – убежден Рожков.

Комик заявил, что ему очень нравился проект «Игра», но он закрылся после скандала с Александром Масляковым. Он назвал шоу оригинальным и интересным, а пришедшие на замену передачи даже не смотрит.

Ранее мы писали о том, кого нашли на место ушедшего Александра Маслякова.

Источник: YouTube-шоу на канале Andrey Predelin